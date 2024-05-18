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БАДЯГА КОСМЕТИЧНА порошок 5 г - Харків (62453) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
14,43
Економія: -2,00 грн
12,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
14,78
Економія: -1,61 грн
13,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
12,92
Економія: -1,47 грн
11,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (3)
13,93
Економія: -1,48 грн
12,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
10,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (2)
14,39
Економія: -1,90 грн
12,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (5)
12,01
Економія: -0,41 грн
11,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
13,11
Економія: -2,17 грн
10,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (3)
14,02
Економія: -0,85 грн
13,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
10,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
14,76
Економія: -0,46 грн
14,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (3)
14,25
Економія: -1,30 грн
12,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
13,45
Економія: -1,62 грн
11,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ковпака Сидора, 179
Всього: упаковка (1)
10,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
12,91
Економія: -0,45 грн
12,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (1)
13,80
Економія: -1,39 грн
12,41 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (3)
13,32
Економія: -0,78 грн
12,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
12,50
Економія: -1,62 грн
10,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 187
Всього: упаковка (1)
10,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (3)
15,39
Економія: -2,91 грн
12,48 грн