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АВЕН ТЕРМАЛЬНА ВОДА АЕРОЗОЛЬ 300 мл - Запоріжжя (50319) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
379,08
Економія: -19,08 грн
360,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
474,48
Економія: -91,08 грн
383,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
403,09 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
447,00
Економія: -83,00 грн
364,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
434,82 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
447,00
Економія: -83,00 грн
364,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
425,00
Економія: -61,00 грн
364,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
425,00
Економія: -61,00 грн
364,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
408,07 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
383,83
Економія: -23,83 грн
360,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
381,60 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
381,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (3)
400,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
393,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
374,33
Економія: -14,33 грн
360,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (2)
381,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
381,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (3)
381,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (7)
381,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (8)
381,60 грн