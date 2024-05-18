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АВЕН ТЕРМАЛЬНА ВОДА АЕРОЗОЛЬ 300 мл - Харків (50319) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (5)
414,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
376,85
Економія: -16,85 грн
360,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
415,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
389,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
416,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
435,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
434,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
432,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
434,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
388,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
426,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
414,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (3)
419,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (4)
436,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
431,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
408,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
433,34 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
400,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
363,31
Економія: -22,91 грн
340,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
435,25 грн