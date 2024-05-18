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АВЕН ТЕРМАЛЬНА ВОДА АЕРОЗОЛЬ 50 мл - Харків (50318) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
193,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
175,86
Економія: -7,86 грн
168,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
194,08 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
193,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
192,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
203,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
202,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
185,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
192,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
208,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
201,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
193,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
207,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
185,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (5)
203,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
186,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
202,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
202,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
203,60 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
186,98 грн