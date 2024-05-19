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RAID РІДИНА ПРОТИ КОМАРІВ 30 НОЧЕЙ - Київ (111271) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (4)
98,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (4)
79,48
Економія: -0,82 грн
78,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Олевськ, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
79,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Олевськ, вул. Київська, 14
Всього: упаковка (1)
78,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 62
Всього: упаковка (1)
45,33
Економія: -0,04 грн
45,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: упаковка (1)
83,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
83,20
Економія: -0,80 грн
82,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Всього: упаковка (3)
82,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
83,28
Економія: -0,88 грн
82,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Заставна, вул. Незалежності, 97-А
Всього: упаковка (3)
54,17
Економія: -0,54 грн
53,63 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
Всього: упаковка (3)
83,19
Економія: -0,12 грн
83,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
Всього: упаковка (2)
82,52
Економія: -0,36 грн
82,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вашківці, пров. 1-й Грушевського, 5-Б
Всього: упаковка (3)
83,53
Економія: -0,53 грн
83,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (6)
83,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (4)
82,61
Економія: -0,06 грн
82,55 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 67
Всього: упаковка (3)
76,59
Економія: -0,58 грн
76,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 44
Всього: упаковка (2)
76,74
Економія: -0,83 грн
75,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кути, вул. Косівська, 13
Всього: упаковка (6)
82,99
Економія: -0,76 грн
82,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (5)
82,54
Економія: -0,36 грн
82,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (5)
54,22 грн
Зелена аптека
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Делятин, вул. 16-го Липня, 226
Всього: упаковка (6)
83,58 грн