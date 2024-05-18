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АВЕН ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ 50 мл - Харків (642101) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
880,22
Економія: -55,50 грн
824,72 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
857,87
Економія: -33,15 грн
824,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
876,27
Економія: -51,55 грн
824,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
868,02
Економія: -43,30 грн
824,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
860,76
Економія: -36,04 грн
824,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
850,29
Економія: -25,57 грн
824,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
865,96
Економія: -41,24 грн
824,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
870,82
Економія: -46,10 грн
824,72 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
962,00
Економія: -125,00 грн
837,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
787,29
Економія: -33,69 грн
753,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
945,00
Економія: -108,00 грн
837,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
979,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
1001,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
979,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (3)
853,59
Економія: -28,87 грн
824,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
799,57
Економія: -45,97 грн
753,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
862,74
Економія: -38,02 грн
824,72 грн