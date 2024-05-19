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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК "ОЛИВКОВО-МИГДАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 100 мл - Київ (121519) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
142,67
Економія: -9,15 грн
133,52 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
134,58
Економія: -7,38 грн
127,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
140,74
Економія: -7,22 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
137,87
Економія: -4,35 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
137,55
Економія: -4,03 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
123,14
Економія: -5,62 грн
117,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
139,03
Економія: -5,51 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
141,29
Економія: -7,77 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
138,58
Економія: -5,06 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
142,55
Економія: -9,03 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
140,01
Економія: -6,49 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
140,73
Економія: -7,21 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
141,20
Економія: -7,68 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
141,00
Економія: -7,48 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
139,31
Економія: -5,79 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
133,86
Економія: -6,74 грн
127,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
141,52
Економія: -8,00 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
137,73
Економія: -4,21 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
130,90
Економія: -5,38 грн
125,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (2)
140,28
Економія: -6,76 грн
133,52 грн