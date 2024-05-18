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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК "ОЛИВКОВО-МИГДАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 100 мл - Харків (121519) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
139,77
Економія: -6,25 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
137,66
Економія: -4,14 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
139,93
Економія: -6,41 грн
133,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
139,47
Економія: -5,95 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
123,26
Економія: -5,18 грн
118,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
127,55
Економія: -4,43 грн
123,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
128,03
Економія: -5,71 грн
122,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
141,32
Економія: -7,80 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
129,70
Економія: -8,18 грн
121,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
139,94
Економія: -6,42 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
142,52
Економія: -9,00 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
126,61
Економія: -4,29 грн
122,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (1)
139,70
Економія: -6,18 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
140,44
Економія: -6,92 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
138,41
Економія: -4,89 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
125,57
Економія: -7,93 грн
117,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
138,30
Економія: -4,78 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (2)
141,57
Економія: -8,05 грн
133,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
122,20
Економія: -3,88 грн
118,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
140,30
Економія: -6,78 грн
133,52 грн