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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК "ОЛИВКОВО-МИГДАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (121519) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
140,70
Економія: -7,18 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
141,50
Економія: -7,98 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
133,95
Економія: -8,43 грн
125,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
139,17
Економія: -5,65 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
138,41
Економія: -4,89 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
137,74
Економія: -4,22 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
142,76
Економія: -9,24 грн
133,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
142,85
Економія: -9,33 грн
133,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (2)
137,70
Економія: -4,18 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
140,57
Економія: -7,05 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
142,36
Економія: -8,84 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
140,48
Економія: -6,96 грн
133,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
139,60
Економія: -6,08 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (2)
138,35
Економія: -4,83 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
129,70
Економія: -8,18 грн
121,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (2)
138,57
Економія: -5,05 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
128,99
Економія: -6,29 грн
122,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (2)
139,27
Економія: -5,75 грн
133,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
131,25
Економія: -4,93 грн
126,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (2)
141,53
Економія: -8,01 грн
133,52 грн