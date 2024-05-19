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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейD'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ "ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА"Ціни в аптеках

D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ "ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА" 15 мл з родіолою і кофеїном - Київ (121526) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
361,58
Економія: -23,18 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
339,41
Економія: -18,61 грн
320,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
349,43
Економія: -11,03 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
354,58
Економія: -16,18 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
352,38
Економія: -13,98 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
358,09
Економія: -19,69 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
319,59
Економія: -11,67 грн
307,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
361,28
Економія: -22,88 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
354,85
Економія: -16,45 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
338,12
Економія: -17,32 грн
320,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
357,86
Економія: -19,46 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
357,35
Економія: -18,95 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
342,99
Економія: -14,27 грн
328,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
334,35
Економія: -16,83 грн
317,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
358,67
Економія: -20,27 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
349,06
Економія: -10,66 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
332,89
Економія: -13,69 грн
319,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
355,52
Економія: -17,12 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
359,52
Економія: -21,12 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
352,95
Економія: -14,55 грн
338,40 грн