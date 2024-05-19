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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей балон 130 г - Львів (86403) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
117,50
Економія: -19,98 грн
97,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
131,50
Економія: -33,98 грн
97,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
140,99
Економія: -43,47 грн
97,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
148,99
Економія: -51,47 грн
97,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (15)
125,99
Економія: -28,47 грн
97,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
145,99
Економія: -48,47 грн
97,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (5)
145,50
Економія: -47,98 грн
97,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
131,50
Економія: -33,98 грн
97,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (2)
128,50
Економія: -30,98 грн
97,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
129,99
Економія: -32,47 грн
97,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (2)
141,50
Економія: -43,98 грн
97,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (2)
138,50
Економія: -40,98 грн
97,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
130,50
Економія: -32,98 грн
97,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (3)
126,50
Економія: -28,98 грн
97,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (3)
135,50
Економія: -37,98 грн
97,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
122,50
Економія: -24,98 грн
97,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
140,99
Економія: -43,47 грн
97,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (4)
129,99
Економія: -32,47 грн
97,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Варшавська, 193
Всього: упаковка (3)
125,99
Економія: -28,47 грн
97,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (10)
121,50
Економія: -23,98 грн
97,52 грн