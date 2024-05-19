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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей балон 58 г - Львів (84533) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
76,30 грн
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
71,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Чукаріна, 1
Всього: упаковка (1)
70,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
102,90 грн
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
98,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
100,10 грн
В інших містах:
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Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
68,94 грн
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Рудки, вул. Самбірська, 6
Всього: упаковка (1)
73,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
95,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сколе, пл. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
97,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Львівська, 102
Всього: упаковка (1)
112,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (2)
85,91
Економія: -8,89 грн
77,02 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
79,50
Економія: -3,97 грн
75,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 36/4
Всього: упаковка (1)
82,01
Економія: -7,57 грн
74,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солотвино, вул. Європейська, 14/1
Всього: упаковка (3)
113,07 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (2)
77,50
Економія: -2,32 грн
75,18 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
Всього: упаковка (1)
79,00
Економія: -2,37 грн
76,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
Всього: упаковка (2)
113,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (2)
112,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
82,20
Економія: -6,69 грн
75,51 грн