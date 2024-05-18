БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл - Харків (419780) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 109 аптеках
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Харків, вул. Дарвіна, 1
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Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Сумська, 41/2
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, вул. Сумська, 110
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, шосе Салтівське, 51
Аптека оптових цін
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Харків, пров. Електромеханічний, 1
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ахієзерів, 36
Економна аптека
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. 23-го Серпня, 64