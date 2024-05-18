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БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл - Харків (419780) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
47,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
44,86 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
45,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
44,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (9)
47,41 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
49,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
45,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
50,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (12)
47,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
45,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
47,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
45,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
45,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
47,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 51
Всього: упаковка (1)
44,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
44,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ахієзерів, 36
Всього: упаковка (2)
46,95 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
47,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (2)
49,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (1)
44,87 грн