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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "БАДЯГА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Запоріжжя (112899) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
26,01
Економія: -4,23 грн
21,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
24,31
Економія: -2,57 грн
21,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
25,71
Економія: -1,92 грн
23,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
24,18
Економія: -1,44 грн
22,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
25,73
Економія: -2,88 грн
22,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
21,78
Економія: -3,08 грн
18,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
31,00
Економія: -8,00 грн
23,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
20,66
Економія: -2,10 грн
18,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
21,35
Економія: -0,98 грн
20,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (2)
22,48
Економія: -1,25 грн
21,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
21,98
Економія: -3,25 грн
18,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
22,33
Економія: -3,60 грн
18,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
19,93
Економія: -1,03 грн
18,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
31,00
Економія: -9,00 грн
22,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
Всього: упаковка (1)
25,43
Економія: -1,23 грн
24,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
20,43
Економія: -1,06 грн
19,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
Всього: упаковка (1)
24,16
Економія: -2,52 грн
21,64 грн
Соціальний проект благодія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
23,46
Економія: -1,70 грн
21,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
25,76
Економія: -4,02 грн
21,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
23,80
Економія: -2,04 грн
21,76 грн