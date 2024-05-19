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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "БАДЯГА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Львів (112899) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
32,10
Економія: -10,47 грн
21,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
26,15
Економія: -3,45 грн
22,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
23,66
Економія: -2,02 грн
21,64 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
29,45
Економія: -0,88 грн
28,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
26,24
Економія: -4,61 грн
21,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (2)
21,01
Економія: -0,12 грн
20,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (3)
26,27
Економія: -4,50 грн
21,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
20,71
Економія: -2,40 грн
18,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
30,20
Економія: -0,91 грн
29,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
24,14
Економія: -2,35 грн
21,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
25,12
Економія: -0,24 грн
24,88 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
25,40
Економія: -0,76 грн
24,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (2)
22,32
Економія: -3,15 грн
19,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
21,80
Економія: -2,82 грн
18,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
23,05
Економія: -1,29 грн
21,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
23,54
Економія: -1,78 грн
21,76 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
21,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (2)
20,69
Економія: -1,92 грн
18,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
21,17
Економія: -0,08 грн
21,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
22,40 грн