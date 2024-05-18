БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Харків (112899) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 32 аптеках
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Шевченка, 161
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 82
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, просп. Науки, 23
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, вул. Дерев'янка, 38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, бульв. Жасминовий, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Краснодарська, 181-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 252-Б
Досвід довіра допомога
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 75