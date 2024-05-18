Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "БАДЯГА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Харків (112899) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
22,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
29,26 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Шевченка, 161
Всього: упаковка (1)
25,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
21,24
Економія: -1,32 грн
19,92 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
26,09
Економія: -4,34 грн
21,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
24,32
Економія: -2,74 грн
21,58 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
20,84
Економія: -2,19 грн
18,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
24,44
Економія: -2,59 грн
21,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Всього: упаковка (1)
24,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (2)
24,89 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
19,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
24,83
Економія: -2,99 грн
21,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
24,71
Економія: -2,93 грн
21,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, бульв. Жасминовий, 9
Всього: упаковка (1)
22,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (2)
25,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Краснодарська, 181-Б
Всього: упаковка (3)
25,02 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
22,89
Економія: -2,93 грн
19,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (2)
20,35
Економія: -1,76 грн
18,59 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 252-Б
Всього: упаковка (1)
21,48 грн
Досвід довіра допомога
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 75
Всього: упаковка (1)
25,08 грн