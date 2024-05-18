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БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (112899) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
22,16
Економія: -3,48 грн
18,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
23,37
Економія: -1,66 грн
21,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
25,60
Економія: -3,80 грн
21,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
22,97
Економія: -1,50 грн
21,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
21,85
Економія: -3,26 грн
18,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
20,86
Економія: -2,21 грн
18,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (2)
24,98
Економія: -3,18 грн
21,80 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
25,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
22,26
Економія: -2,95 грн
19,31 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (1)
24,94
Економія: -3,18 грн
21,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
21,87
Економія: -3,19 грн
18,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
25,03
Економія: -3,36 грн
21,67 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
23,64
Економія: -1,93 грн
21,71 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
24,13
Економія: -2,37 грн
21,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
24,89
Економія: -2,54 грн
22,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
26,22
Економія: -4,47 грн
21,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (1)
20,14
Економія: -1,70 грн
18,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Центральна, 118-З
Всього: упаковка (3)
27,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
31,00
Економія: -9,00 грн
22,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
23,68
Економія: -1,19 грн
22,49 грн