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АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл - Львів (99576) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
41,10
Економія: -3,28 грн
37,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (4)
39,94
Економія: -2,19 грн
37,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
43,19
Економія: -5,37 грн
37,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (4)
42,63
Економія: -2,73 грн
39,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
38,11
Економія: -1,21 грн
36,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (7)
37,37
Економія: -1,21 грн
36,16 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 9-Б
Всього: упаковка (1)
46,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 63
Всього: упаковка (6)
41,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (2)
43,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: упаковка (1)
45,10 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
30,58
Економія: -1,83 грн
28,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
Всього: упаковка (1)
53,80
Економія: -14,80 грн
39,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
38,55
Економія: -1,65 грн
36,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
39,36
Економія: -2,46 грн
36,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 62-А
Всього: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
Всього: упаковка (1)
39,88
Економія: -2,06 грн
37,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
39,28
Економія: -2,38 грн
36,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
Всього: упаковка (1)
38,71
Економія: -2,41 грн
36,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
Всього: упаковка (2)
41,16
Економія: -2,26 грн
38,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
39,73
Економія: -1,98 грн
37,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
Всього: упаковка (2)
40,34
Економія: -2,52 грн
37,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
Всього: упаковка (2)
38,87
Економія: -2,97 грн
35,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (1)
39,16
Економія: -3,15 грн
36,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
Всього: упаковка (1)
38,59
Економія: -1,14 грн
37,45 грн