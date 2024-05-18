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АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл - Харків (99576) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
35,02
Економія: -1,04 грн
33,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
40,12
Економія: -4,23 грн
35,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (3)
40,72
Економія: -4,78 грн
35,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (2)
41,15
Економія: -5,24 грн
35,91 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
41,21
Економія: -5,23 грн
35,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
42,45
Економія: -6,57 грн
35,88 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
45,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (2)
39,06
Економія: -3,21 грн
35,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
39,90
Економія: -3,99 грн
35,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: упаковка (8)
53,40
Економія: -14,40 грн
39,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
38,59
Економія: -1,44 грн
37,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (1)
38,74
Економія: -1,74 грн
37,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (2)
40,97
Економія: -5,06 грн
35,91 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (1)
55,90
Економія: -15,80 грн
40,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (1)
43,40
Економія: -4,40 грн
39,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (1)
41,17
Економія: -2,27 грн
38,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (1)
41,71
Економія: -3,89 грн
37,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (2)
40,04
Економія: -3,71 грн
36,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (2)
41,89
Економія: -4,07 грн
37,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (2)
40,06
Економія: -2,61 грн
37,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Всього: упаковка (2)
41,67
Економія: -6,12 грн
35,55 грн