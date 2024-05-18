АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл - Харків (99576) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Харків, просп. Гагаріна, 82
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Харків, просп. Науки, 23
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, шосе Салтівське, 145
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Харків, просп. Перемоги, 65-Г
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Олександрівський, 87
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Харків, просп. Байрона, 136/8
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Чугуїв, вул. Торгова, 1
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Чугуїв, вул. Музейна, 9
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Кегичівка, вул. Миру, 30-А
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Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека низьких цін
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Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Лозова, вул. Павлоградська, 48
1 соціальна аптека
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Лозова, м-н 1-й, 23
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Суми, вул. Троїцька, 51
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Британська, 41
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Всього: упаковка (2)
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Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
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Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Аптека копійка
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Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б