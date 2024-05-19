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АПІФАРМ краплі у ніс 10 мл - Львів (78251) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
18,91
Економія: -2,38 грн
16,53 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Весела, 1
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудки, вул. Самбірська, 2
Всього: упаковка (1)
18,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Полуботка Гетьмана, 4-А
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Золочів, вул. Бандери Степана, 6
Всього: упаковка (1)
18,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 66
Всього: упаковка (1)
20,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 17
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 24
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, пл. Ринок, 17
Всього: упаковка (1)
43,70 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 31
Всього: упаковка (2)
19,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Патріарха Гузара Любомира, 2
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 11-А
Всього: упаковка (1)
44,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, пл. Франка Івана, 34-Г
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 111-А
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Бучач, вул. Шухевича, 48
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 23
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хоростків, вул. Незалежності, 68-Б
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 5
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубриничі, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
19,40 грн