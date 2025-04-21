Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
167,43
Економія при броні: -8,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
169,02
Економія при броні: -10,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
171,86
Економія при броні: -14,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
170,76
Економія при броні: -16,37 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
168,91
Економія при броні: -11,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
169,30
Економія при броні: -9,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн