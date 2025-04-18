Харків (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
166,77
Економія при броні: -8,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
163,99
Економія при броні: -16,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
169,18
Економія при броні: -21,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
160,64
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
168,78
Економія при броні: -25,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
166,98
Економія при броні: -9,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
168,79
Економія при броні: -10,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
163,33
Економія при броні: -14,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
171,52
Економія при броні: -24,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
162,99
Економія при броні: -19,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
162,45
Економія при броні: -14,99 грн