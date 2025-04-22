Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
171,36
Економія при броні: -13,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
164,73
Економія при броні: -19,35 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
162,06
Економія при броні: -17,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
164,12
Економія при броні: -6,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
167,67
Економія при броні: -9,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ЗАСІБ ПРОТИ СИВИНИ "АНТИСЕДИН 2 ЖИТТЯ" флакон 200 мл №1
Альта-Колор
166,60
Економія при броні: -8,20 грн