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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ®-ФОРТЕ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ®-ФОРТЕ" бальзам 30 г - Львів (55272) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
106,45
Економія: -13,41 грн
93,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
83,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
103,99
Економія: -14,71 грн
89,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
83,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
119,50
Економія: -30,22 грн
89,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -21,22 грн
89,28 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
100,99
Економія: -11,71 грн
89,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
116,99
Економія: -27,71 грн
89,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
110,50
Економія: -21,22 грн
89,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
124,99
Економія: -35,71 грн
89,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
83,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
102,99
Економія: -13,71 грн
89,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
111,99
Економія: -22,71 грн
89,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
113,99
Економія: -24,71 грн
89,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
125,50
Економія: -36,22 грн
89,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
116,50
Економія: -27,22 грн
89,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (8)
125,50
Економія: -36,22 грн
89,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
83,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
116,50
Економія: -27,22 грн
89,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
115,50
Економія: -26,22 грн
89,28 грн