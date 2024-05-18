БАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ®-ФОРТЕ" бальзам 30 г - Харків (55272) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 41 аптеці
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека бам
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
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Харків, вул. Холодногірська, 2
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Подорожник
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Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Подорожник
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Харків, просп. Слави, 3-А