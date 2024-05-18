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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ®-ФОРТЕ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ®-ФОРТЕ" бальзам 30 г - Харків (55272) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6)
100,99
Економія: -12,02 грн
88,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
102,99
Економія: -14,02 грн
88,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
83,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
88,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (3)
102,99
Економія: -14,02 грн
88,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
107,99
Економія: -19,02 грн
88,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
84,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
101,99
Економія: -13,02 грн
88,97 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
98,50
Економія: -9,53 грн
88,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
95,99
Економія: -7,02 грн
88,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -11,02 грн
88,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (2)
117,99
Економія: -29,02 грн
88,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (3)
109,50
Економія: -20,53 грн
88,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
84,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (1)
115,50
Економія: -26,53 грн
88,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (2)
121,50
Економія: -32,53 грн
88,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (3)
97,99
Економія: -9,02 грн
88,97 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (1)
102,31
Економія: -12,89 грн
89,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (2)
117,99
Економія: -29,02 грн
88,97 грн