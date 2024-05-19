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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ-ФОРТЕ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ-ФОРТЕ" бальзам 30 г - Львів (190755) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
100,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
96,06
Економія: -9,68 грн
86,38 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
102,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
100,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
100,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
102,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
102,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
100,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
94,42
Економія: -9,58 грн
84,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
100,34
Економія: -14,83 грн
85,51 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
100,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
102,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
102,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (2)
100,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
102,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
100,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
100,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
102,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
102,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
100,10 грн