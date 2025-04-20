Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
47,21
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,42
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,59
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
50,79
Економія при броні: -2,87 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
50,79
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
61,74
Економія при броні: -4,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
52,96
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
8.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,46
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
9.2 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
51,89
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
60,42
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
49,56
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
47,91
Економія при броні: -2,92 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,91
Економія при броні: -2,92 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
65.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
41,96
Економія при броні: -2,01 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
50,33
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
65.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
50,17
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
66.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
66.3 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,78
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
66.6 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,73
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
66.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
48,03
Економія при броні: -2,66 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,03
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
67.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
50,08
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
76.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,40
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
78.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
53,18
Економія при броні: -3,53 грн