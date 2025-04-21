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Зубна щітка (Toothbrush)
Зубна щітка (Toothbrush)
Вінниця
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
69,50
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
75,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73
111.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
75,70
грн
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Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
69,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 8
209.3 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
75,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 28
283.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,27
Економія при броні:
-2,62 грн
49,65
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
52,27
Економія при броні:
-2,62 грн
49,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
283.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,08
Економія при броні:
-2,71 грн
45,37
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
48,08
Економія при броні:
-2,71 грн
45,37
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
284.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
45,69
Економія при броні:
-3,00 грн
42,69
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
285.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
51,94
Економія при броні:
-2,29 грн
49,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
285.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,98
Економія при броні:
-2,33 грн
49,65
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
49,90
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
287.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
50,82
Економія при броні:
-3,46 грн
47,36
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
287.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
52,41
Економія при броні:
-2,76 грн
49,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
360.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
51,76
Економія при броні:
-2,11 грн
49,65
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
361.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,10
Економія при броні:
-2,45 грн
49,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
434.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
61,22
Економія при броні:
-3,61 грн
57,61
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
452.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,43
Економія при броні:
-3,06 грн
45,37
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
459.2 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,72
Економія при броні:
-3,07 грн
49,65
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
471.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,93
Економія при броні:
-1,72 грн
47,21
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
472.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
45,60
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
472.2 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,05
Економія при броні:
-1,68 грн
45,37
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
47,05
Економія при броні:
-1,68 грн
45,37
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
472.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,05
Економія при броні:
-1,68 грн
45,37
грн
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