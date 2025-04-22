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Зубна щітка (Toothbrush)
Зубна щітка (Toothbrush)
Одеса
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
53,16
Економія при броні:
-3,51 грн
49,65
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
112.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
51,97
Економія при броні:
-2,32 грн
49,65
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Державності, 28
250.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
52,77
Економія при броні:
-3,12 грн
49,65
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,77
Економія при броні:
-3,12 грн
49,65
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
250.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
45,70
Економія при броні:
-3,01 грн
42,69
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
251.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
48,48
Економія при броні:
-3,11 грн
45,37
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,48
Економія при броні:
-3,11 грн
45,37
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
252.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
53,28
Економія при броні:
-3,63 грн
49,65
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
252.6 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
53,39
Економія при броні:
-3,74 грн
49,65
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
49,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
254.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,79
Економія при броні:
-2,14 грн
49,65
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
254.3 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
50,55
Економія при броні:
-3,19 грн
47,36
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
304.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
49,59
Економія при броні:
-2,38 грн
47,21
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
304.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,81
Економія при броні:
-2,44 грн
45,37
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
47,81
Економія при броні:
-2,44 грн
45,37
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
305.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,79
Економія при броні:
-2,42 грн
45,37
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
305.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,76
Економія при броні:
-2,39 грн
45,37
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
305.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
45,60
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
305.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
50,67
Економія при броні:
-2,75 грн
47,92
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
306.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
42,00
Економія при броні:
-2,05 грн
39,95
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
50,38
Економія при броні:
-2,46 грн
47,92
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
361.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,07
Економія при броні:
-3,08 грн
44,99
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
48,07
Економія при броні:
-3,08 грн
44,99
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
361.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
49,98
Економія при броні:
-2,77 грн
47,21
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
361.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
61,84
Економія при броні:
-4,23 грн
57,61
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
363.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
53,35
Економія при броні:
-4,12 грн
49,23
грн
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