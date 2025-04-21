Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
51,76
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,10
Економія при броні: -2,45 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Державності, 28
173.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,27
Економія при броні: -2,62 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
52,27
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
174.2 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
45,69
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
174.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,08
Економія при броні: -2,71 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
48,08
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
175.3 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
51,94
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
175.3 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,98
Економія при броні: -2,33 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
176.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
52,41
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
176.3 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
50,82
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
193.6 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,93
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
194.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,05
Економія при броні: -1,68 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
47,05
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
194.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,05
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
195.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,29
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
195.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
195.6 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
49,80
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
195.6 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
41,39
Економія при броні: -1,44 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
49,65
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,86
Економія при броні: -2,87 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
47,86
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
50,11
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
251.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
61,83
Економія при броні: -4,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
253.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,25
Економія при броні: -3,02 грн