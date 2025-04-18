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Зубна щітка (Toothbrush)
Зубна щітка (Toothbrush)
Київ
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
249.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,31
Економія при броні:
-2,94 грн
45,37
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
48,31
Економія при броні:
-2,94 грн
45,37
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 28
249.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
52,56
Економія при броні:
-2,91 грн
49,65
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,56
Економія при броні:
-2,91 грн
49,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
249.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
44,32
Економія при броні:
-1,63 грн
42,69
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
249.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,73
Економія при броні:
-3,08 грн
49,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
249.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,85
Економія при броні:
-2,20 грн
49,65
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
49,90
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
249.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
50,21
Економія при броні:
-2,85 грн
47,36
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
250.2 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,49
Економія при броні:
-1,84 грн
49,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
273.2 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
60,04
Економія при броні:
-2,43 грн
57,61
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
275.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
69,50
грн
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Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
75,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73
277.6 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
75,70
грн
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Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
277.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
69,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Іллінська, 8
305.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
60,04
Економія при броні:
-2,43 грн
57,61
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
305.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
61,33
Економія при броні:
-3,72 грн
57,61
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 8
362.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
75,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
364.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,01
Економія при броні:
-1,64 грн
45,37
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
371.2 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
53,26
Економія при броні:
-3,61 грн
49,65
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
388.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,14
Економія при броні:
-1,77 грн
45,37
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
401.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
51,55
Економія при броні:
-1,90 грн
49,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
402.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,05
Економія при броні:
-2,40 грн
49,65
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
418.3 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
47,33
Економія при броні:
-1,80 грн
45,53
грн
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