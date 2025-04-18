Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
48,30
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,36
Економія при броні: -2,83 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
54,85
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,29
Економія при броні: -2,64 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
35.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
137.2 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
60,22
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Іллінська, 8
145.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
61,43
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
61,72
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
167.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
50,74
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
185.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,50
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
203.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,31
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
204.3 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,70
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
248.6 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
61,17
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
251.2 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,37
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
53,25
Економія при броні: -4,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
50,10
Економія при броні: -2,18 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
50,10
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
253.3 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
47,79
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
253.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,67
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
256.1 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,54
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
256.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
52,24
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
257.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
60,71
Економія при броні: -3,10 грн