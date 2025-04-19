Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
8.6 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,86
Економія при броні: -2,49 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
21.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
53,16
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
28.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,04
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
65.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
53,35
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
52,38
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,46
Економія при броні: -3,54 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
51,46
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
70.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
61,40
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
71.4 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
48,28
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
71.5 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
50,83
Економія при броні: -3,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
71.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
60,48
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
50,44
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,24
Економія при броні: -2,25 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
47,24
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
72.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,40
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
77.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
52,48
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
77.7 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
52,41
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
106.8 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
42,64
Економія при броні: -2,69 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
51,14
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
106.9 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
108.0 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
49,71
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
108.2 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
48,41
Економія при броні: -3,04 грн
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
48,41
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
108.2 км
Зубна щітка тм "Pink Elephant" №1
Ельфа ФФ
47,30
Економія при броні: -1,93 грн