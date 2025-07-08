Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
0.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
188,81
Економія при броні: -13,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
191,95
Економія при броні: -9,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
202,26
Економія при броні: -10,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
207,40
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
188,56
Економія при броні: -7,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
194,62
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
3.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
213,92
Економія при броні: -15,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
193,47
Економія при броні: -12,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
192,88
Економія при броні: -17,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
190,70
Економія при броні: -31,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
199,39
Економія при броні: -11,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
191,97
Економія при броні: -34,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
195,13
Економія при броні: -27,20 грн