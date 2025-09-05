Київ
Доступно в 50 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
172,10
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
173,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
227,51
Економія при броні:
-54,62 грн
172,89
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
195,74
Економія при броні:
-22,85 грн
172,89
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
171,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
225,94
Економія при броні:
-51,95 грн
173,99
грн
Забронювати
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
195,50
Економія при броні:
-21,51 грн
173,99
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
170,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
197,95
Економія при броні:
-38,44 грн
159,51
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
191,84
Економія при броні:
-9,84 грн
182,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
190,12
Економія при броні:
-16,70 грн
173,42
грн
Забронювати
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
198,61
Економія при броні:
-25,19 грн
173,42
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
186,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
227,14
Економія при броні:
-39,65 грн
187,49
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
216,16
Економія при броні:
-6,70 грн
209,46
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
186,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
190,87
Економія при броні:
-18,27 грн
172,60
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
171,60
грн
Забронювати
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, 16
4.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
197,56
Економія при броні:
-24,57 грн
172,99
грн
Забронювати
