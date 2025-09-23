Київ
Корега (Corega)

Корега (Corega)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 60 аптеках у Кривий Ріг
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
0.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
176,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
191,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
191,34
Економія при броні: -10,21 грн
181,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
191,09
Економія при броні: -21,03 грн
170,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
170,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
190,36
Економія при броні: -8,94 грн
181,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
198,45
Економія при броні: -7,65 грн
190,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
186,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 54-В
1.9 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
176,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
225,14
Економія при броні: -9,95 грн
215,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
206,77
Економія при броні: -7,84 грн
198,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
191,66
Економія при броні: -9,96 грн
181,70 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
224,73
Економія при броні: -9,37 грн
215,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
189,20
Економія при броні: -16,63 грн
172,57 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
199,61
Економія при броні: -40,48 грн
159,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90 грн
ГоловнаКошикОбране