Київ
Про товар
Ціни
Корега (Corega)
Корега (Corega)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 153 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
169,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
181,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
226,03
Економія при броні:
-36,14 грн
189,89
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
214,73
Економія при броні:
-6,70 грн
208,03
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
184,00
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
214,72
Економія при броні:
-26,43 грн
188,29
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
181,70
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
175,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
171,10
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
192,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
198,84
Економія при броні:
-25,00 грн
173,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
222,98
Економія при броні:
-33,09 грн
189,89
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
172,80
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
171,20
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
170,70
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
191,90
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
171,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
220,19
Економія при броні:
-30,30 грн
189,89
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
195,87
Економія при броні:
-35,67 грн
160,20
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню