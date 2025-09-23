Київ
Корега (Corega)
Корега (Corega)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
175,80
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
194,57
Економія при броні:
-36,36 грн
158,21
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,41
Економія при броні:
-7,34 грн
178,07
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
191,89
Економія при броні:
-9,98 грн
181,91
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
189,72
Економія при броні:
-10,42 грн
179,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
238,00
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
190,32
Економія при броні:
-11,31 грн
179,01
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
170,30
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
200,41
Економія при броні:
-21,01 грн
179,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
197,62
Економія при броні:
-18,76 грн
178,86
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
226,27
Економія при броні:
-46,07 грн
180,20
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
193,78
Економія при броні:
-12,29 грн
181,49
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7-А
3.5 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
176,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Коваленка Володимира, 142
3.8 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
185,90
грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 1-ої танкової бригади, 29
4.0 км
КОРЕГА СВІЖИЙ СМАК КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Халеон Україна
190,45
Економія при броні:
-22,32 грн
168,13
грн
