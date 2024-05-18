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Айлар® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл блістер у пачці, №5 - Харків (406847) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2), картридж (4)
1621,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
1423,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2), картридж (4)
1612,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
1488,03
Економія: -150,40 грн
1337,63 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
1579,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (5), картридж (4)
1543,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), картридж (2)
1697,47
Економія: -171,14 грн
1526,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
1551,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: картридж (1)
1602,00 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
1530,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2), картридж (1)
1547,85 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2), картридж (3)
1549,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
1543,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1), картридж (4)
1552,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (4), картридж (1)
1551,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2), картридж (1)
1538,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: картридж (2)
1543,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
1701,69
Економія: -175,36 грн
1526,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
1625,04
Економія: -172,73 грн
1452,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2), картридж (3)
1529,75 грн