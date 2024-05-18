Айлар® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл блістер у пачці, №5 - Харків (406847) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 122 аптеках
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2), картридж (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), картридж (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5), картридж (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), картридж (2)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: картридж (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), картридж (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2), картридж (3)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), картридж (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (4), картридж (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), картридж (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: картридж (2)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), картридж (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8