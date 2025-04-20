Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,75
Економія при броні: -32,75 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,75
Економія при броні: -26,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
176,99
Економія при броні: -20,14 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
176,06
Економія при броні: -19,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,75
Економія при броні: -24,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
168,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
173,20
Економія при броні: -8,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -4,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
159,94
Економія при броні: -17,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
179,70
Економія при броні: -34,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
180,46
Економія при броні: -30,85 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,80 грн