Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 267 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
156,42
Економія при броні: -19,12 грн
Пульс
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека бам
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,80
Економія при броні: -4,40 грн
D.s.
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Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Пульс
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,80
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -4,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
174,62
Економія при броні: -34,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
162,38
Економія при броні: -22,06 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
169,90
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
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Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -4,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,80
Економія при броні: -4,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна