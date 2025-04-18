Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 977 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -3,80 грн
Фармація
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Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
162,68
Економія при броні: -18,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
175,91
Економія при броні: -27,28 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
162,68
Економія при броні: -18,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
174,55
Економія при броні: -32,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
169,90
Економія при броні: -7,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна