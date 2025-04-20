Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
174,62
Економія при броні: -38,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,82
Економія при броні: -29,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
176,82
Економія при броні: -8,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
173,45
Економія при броні: -37,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
170,98
Економія при броні: -22,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
174,13
Економія при броні: -25,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
177,10
Економія при броні: -28,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
181,38
Економія при броні: -31,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -6,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
164,22
Економія при броні: -14,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
175,61
Економія при броні: -25,78 грн