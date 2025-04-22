Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
169,90
Економія при броні: -7,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
154,46
Економія при броні: -4,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
169,90
Економія при броні: -7,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
176,28
Економія при броні: -25,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
176,79
Економія при броні: -19,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
169,90
Економія при броні: -7,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
174,28
Економія при броні: -34,41 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
166,70
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
171,46
Економія при броні: -26,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
163,00
Економія при броні: -23,13 грн