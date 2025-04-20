Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
700,08
Економія при броні: -33,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
846,32
Економія при броні: -50,32 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
860,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Стеатель розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
142,44
Економія при броні: -9,11 грн