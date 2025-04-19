Монтел таблетки жувальні (Montel chewable tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
247,68
Економія при броні: -39,97 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
284,83
Економія при броні: -27,31 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
251,74
Економія при броні: -26,17 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
281,11
Економія при броні: -18,31 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
242,10
Економія при броні: -17,30 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,50
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
235,88
Економія при броні: -27,88 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
272,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
272,00
Економія при броні: -49,20 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
241,90
Економія при броні: -17,10 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,50
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
247,68
Економія при броні: -8,75 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,58
Економія при броні: -10,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
131,75
Економія при броні: -2,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
292,23
Економія при броні: -34,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,99
Економія при броні: -64,36 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,85
Економія при броні: -44,27 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,69
Економія при броні: -4,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
214,41
Економія при броні: -50,03 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
259,43
Економія при броні: -51,73 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
293,94
Економія при броні: -51,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
298,75
Економія при броні: -11,13 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
233,31
Економія при броні: -25,31 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
272,00
Економія при броні: -28,80 грн