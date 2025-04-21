Монтел таблетки жувальні (Montel chewable tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
303,06
Економія при броні: -51,79 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,50
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
252,05
Економія при броні: -44,14 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
302,46
Економія при броні: -53,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,50
Економія при броні: -23,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
269,40
Економія при броні: -3,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,70
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
249,65
Економія при броні: -41,74 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
299,58
Економія при броні: -47,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,07
Економія при броні: -24,14 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
277,35
Економія при броні: -57,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
241,90
Економія при броні: -12,80 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
207,38
Економія при броні: -7,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
235,80
Економія при броні: -6,70 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,50
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,89
Економія при броні: -9,67 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
301,88
Економія при броні: -82,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
262,79
Економія при броні: -30,43 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
300,33
Економія при броні: -42,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,50
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,71
Економія при броні: -22,25 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
288,23
Економія при броні: -64,13 грн