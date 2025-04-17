Монтел таблетки жувальні (Montel chewable tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 655 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,70
Економія при броні: -27,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,30
Економія при броні: -13,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
307,82
Економія при броні: -46,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
283,58
Економія при броні: -19,52 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
270,90
Економія при броні: -8,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,25
Економія при броні: -70,55 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
287,76
Економія при броні: -68,27 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн