Монтел таблетки жувальні (Montel chewable tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
252,46
Економія при броні: -42,01 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,32
Економія при броні: -48,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
272,00
Економія при броні: -28,80 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
296,32
Економія при броні: -14,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
250,78
Економія при броні: -40,46 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
300,93
Економія при броні: -59,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,04
Економія при броні: -17,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,76
Економія при броні: -15,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
241,90
Економія при броні: -17,80 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
269,40
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
250,15
Економія при броні: -46,86 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
287,67
Економія при броні: -29,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
294,63
Економія при броні: -59,13 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,50
Економія при броні: -4,47 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,50
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
307,09
Економія при броні: -70,91 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,59
Економія при броні: -47,75 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
291,98
Економія при броні: -56,48 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,50
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
269,10
Економія при броні: -17,04 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
286,12
Економія при броні: -27,93 грн