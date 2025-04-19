Монтел таблетки жувальні (Montel chewable tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,27
Економія при броні: -22,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
250,58
Економія при броні: -23,37 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
300,70
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
256,75
Економія при броні: -17,96 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
295,26
Економія при броні: -20,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
242,10
Економія при броні: -18,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,30
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,30
Економія при броні: -14,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
251,04
Економія при броні: -47,79 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
288,70
Економія при броні: -36,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,99
Економія при броні: -9,36 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,97
Економія при броні: -13,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,50
Економія при броні: -27,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
293,00
Економія при броні: -40,50 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
218,68
Економія при броні: -29,30 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,40
Економія при броні: -11,66 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
187,91
Економія при броні: -28,13 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,06
Економія при броні: -34,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,41
Економія при броні: -70,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
239,84
Економія при броні: -14,63 грн
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,33
Економія при броні: -27,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Монтел таблетки жувальні 5 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
292,09
Економія при броні: -56,86 грн
Монтел таблетки жувальні 4 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн